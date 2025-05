Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Exhibitionist mit auffallend neongelbem Fahrradhelm gesucht

Berghaupten (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg bitten im Zusammenhang mit dem exhibitionistischen Auftreten eines bislang unbekannten Fahrradfahrers um Hinweise zu dessen Identität. Der als 17 bis 18 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschriebene Mann soll am Samstagnachmittag in der Lindenstraße gegen 15:30 Uhr an seinem Geschlechtsteil manipuliert und hierbei den Blickkontakt zu einer dortigen Anwohnerin gehalten haben. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Mannes, der ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben soll. Er sei mit einem schwarzen Fahrrad mit auffallend längerem Fahrradkorb unterwegs gewesen. Ferner habe der nun Gesuchte einen neongelben Helm getragen und sei dunkel bekleidet gewesen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 von den Beamten des Kriminaldauerdienstes entgegengenommen.

/wo

