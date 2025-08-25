Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tennisclub - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (23.08.25) auf Sonntag (24.08.25) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einem Schloss der Hintertür und gelangten nicht in das Gebäudeinnere. Jedoch entwendeten sie ein auf dem Gelände angeschlossenes Fahrrad im Wert von ca. 3.500EUR. Wer in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell