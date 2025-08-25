PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tennisclub - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (23.08.25) auf Sonntag (24.08.25) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einem Schloss der Hintertür und gelangten nicht in das Gebäudeinnere. Jedoch entwendeten sie ein auf dem Gelände angeschlossenes Fahrrad im Wert von ca. 3.500EUR. Wer in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:07

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 24.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mörscher Straße in Frankenthal. Hierbei kam der Verkehrsunfallverursacher aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Zeugen wurden auf ein lautes Knallgeräusch aufmerksam und ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:57

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und hohem Sachschaden

    Speyer (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025, gegen 09:32 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Iggelheimer Straße / Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung der Landwehrstraße. Die 66-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Iggelheimer Straße in Fahrtrichtung der ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:39

    POL-PDLU: Unfall mit Totalschaden

    Frankenthal (ots) - Am 24.08.2025 gegen 02:55 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Frankenthal mit seinem PKW die Flomersheimer Straße in Richtung Frankenthaler Innenstadt, als plötzlich eine Katze über die Straße rannte. Der Fahrer wollte dem Tier ausweichen und stieß dabei mit seinem Mercedes gegen eine Straßenlaterne, sodass diese umknickte und durch die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe Frankenthal entfernt und gesichert werden musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren