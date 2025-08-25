PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 24.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mörscher Straße in Frankenthal. Hierbei kam der Verkehrsunfallverursacher aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Zeugen wurden auf ein lautes Knallgeräusch aufmerksam und konnten daraufhin den Verkehrsunfallverursacher mit einem dunkelblauen oder schwarzen Fahrzeug der Marke Audi von der Unfallörtlichkeit davon fahren sehen, ohne dass dieser sich um die Schadenregulierung bemüht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3204 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

