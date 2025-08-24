PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Totalschaden

Frankenthal (ots)

Am 24.08.2025 gegen 02:55 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Frankenthal mit seinem PKW die Flomersheimer Straße in Richtung Frankenthaler Innenstadt, als plötzlich eine Katze über die Straße rannte. Der Fahrer wollte dem Tier ausweichen und stieß dabei mit seinem Mercedes gegen eine Straßenlaterne, sodass diese umknickte und durch die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe Frankenthal entfernt und gesichert werden musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3204
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 10:39

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht mit Alkohol am Steuer

    Speyer (ots) - Freitagabend um 22.38 Uhr wurden Anwohner im Fliederweg auf ein sehr lautes Geräusch aufmerksam und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer eines BMW den Kreisel Weißdornweg zu schnell befuhr und beim Verlassen des Kreisels drei geparkte PKW im Fliederweg streifte. Der BMW verlor aufgrund der Beschädigung Betriebsmittel, die eine Spur auf der Fahrbahn hinterließ, welche die ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:36

    POL-PDLU: Mehrere Autos beschädigt - Betrunken Auto gefahren

    Mutterstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.08.25) gegen 16:51 Uhr beschädigte ein 75-jähriger Autofahrer auf dem Heimweg mehrere geparkte Autos. An der Einmündung Ruchheimer Straße/Palmstraße fuhr dieser gegen ein geparktes Fahrzeug, welches dann auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Der 75-Jährige fuhr weiter bis zu seinem Wohnanwesen, wo er ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:35

    POL-PDLU: Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagmittag (21.08.2025) gegen 12:25 Uhr brachen, auf dem Parkplatz vorm Einkaufsmarkt am Schwarzweiher, zwei bislang unbekannte Personen ein Fahrradschloss auf und schoben das weiße E-Bike in Richtung Feld. Dort ließen die Personen das Fahrrad zurück. Der 73-jährige Besitzer des Fahrrads konnte es im Anschluss seines Einkaufes dort wieder auffinden. Die zwei unbekannten Personen wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren