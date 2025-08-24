Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Totalschaden

Frankenthal (ots)

Am 24.08.2025 gegen 02:55 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Frankenthal mit seinem PKW die Flomersheimer Straße in Richtung Frankenthaler Innenstadt, als plötzlich eine Katze über die Straße rannte. Der Fahrer wollte dem Tier ausweichen und stieß dabei mit seinem Mercedes gegen eine Straßenlaterne, sodass diese umknickte und durch die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe Frankenthal entfernt und gesichert werden musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell