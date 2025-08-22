Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagmittag (21.08.2025) gegen 12:25 Uhr brachen, auf dem Parkplatz vorm Einkaufsmarkt am Schwarzweiher, zwei bislang unbekannte Personen ein Fahrradschloss auf und schoben das weiße E-Bike in Richtung Feld. Dort ließen die Personen das Fahrrad zurück. Der 73-jährige Besitzer des Fahrrads konnte es im Anschluss seines Einkaufes dort wieder auffinden. Die zwei unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben: - Ca. 50 Jahre alt - Ungepflegtes Erscheinungsbild - Normale Statur - Eine Person habe eine blaue Jogginghose getragen Wer die Personen gesehen hat bzw. Hinweise zu den zwei Personen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

