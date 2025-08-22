Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 13:15 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden zwei Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert und verwarnt. Darüber hinaus mussten insgesamt sechs Mängelberichte aufgrund von Mängeln am Fahrzeug bzw. fehlender Dokumente an Fahrzeugführer ausgestellt werden. Bei einer Kontrolle im Bereich des Südbahnhofs in Schifferstadt wurde ein 28-jähriger Rollerfahrer kontrolliert. Auf Nachfrage gab dieser an, dass der Roller ca. 42 km/h fahren würde und er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt. Diese erlaubt lediglich das Fahren eines Mofas bis zu 25 km/h. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

