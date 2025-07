Polizei Düren

POL-DN: Spaß im Straßenverkehr führt zu Verkehrsunfall- Eine Person verletzt

Jülich (ots)

Bei den beiden Beteiligten handelt es sich um einen 17- jährigen Jugendlichen und dessen 19- jähriger Bekannter. Die beiden Jülicher befuhren am Freitagabend mit ihren Fahrrädern die Rochusstraße in Jülich. Als Jux gemeint, soll der 17- Jährige vor der Frau fahrend, mit seinem Fahrrad mehrfach von links nach rechts und andersherum "gewedelt" haben. Dabei verkeilte sich der Bremsschlauch vom Lenker der Frau am Gepäckträger des Jugendlichen. Hierdurch bedingt kam die junge Frau zu Fall. Sie musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann blieb unverletzt.

