POL-PDLU: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht
Schifferstadt (ots)
Im Zeitraum vom 15.08.25 - 20.08.25 haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Anwesen in der Bahnhofstraße verschafft und haben dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.
