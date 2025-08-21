PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 15.08.25 - 20.08.25 haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Anwesen in der Bahnhofstraße verschafft und haben dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:51

    POL-PDLU: Zusammenstoß zweier Radfahrer - eine Person leicht verletzt

    Limburgerhof (ots) - Am Mittwochabend (20.08.2025) gegen 18:10 Uhr befuhren eine 56-jährige und ihr 67-jähriger Ehemann mit ihren E-Bikes den Fahrradweg entlang der Speyerer Straße. In Höhe der Sonnenapotheke fuhr ein 70-jähriger Autofahrer nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf den Fahrradweg, um zu wenden. Die 56-jährige konnte noch rechtzeitig bremsen, ihr ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:49

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzte E-Scooter Fahrerin

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (20.08.2025) gegen 15:35 Uhr kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Scooter Fahrerin. In der Vogelsgartenstraße fuhr eine 16-jährige in einer Rechtskurve mit ihrem E-Scooter zu weit links und stieß mit einer 61-jährigen entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto der 61-Jährigen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl in Vereinscontainer

    Frankenthal (ots) - In der Zeit vom 17.08.2025, 18:00 Uhr, bis zum 20.08.2025, 16:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Containers des Vereins Vatanspor Frankenthal, welcher sich auf dem Gelände der Sportanlage in der Benderstraße befand, auf und gelangten somit ins Innere des Containers. Aus dem Inneren entwendeten unbekannte Täter im Anschluss einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren