Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Diebstahl und Graffiti

Iserlohn (ots)

Einbrecher und Diebe

Gestern hebelten Unbekannte zwischen 13.30-16.30 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Hardtstraße auf durchsuchten das Innere der Wohnung. Es wurde vermutlich nichts entwendet. Zwischen Sonntagabend und gestern Vormittag schlugen Unbekannte zudem eine Scheibe an einem Wohnhaus an der Schützenstraße ein und durchwühlten das Haus, so wie eine Garage auf dem Grundstück. Ermittlungen zum Diebesgut dauern an, die Kripo erschien zur Spurensicherung. Gestern ging eine Dame am Reher Weg am Schälk zwischen 9-10 Uhr spazieren und ließ ihr Auto am Straßenrand stehen. Unbekannte schlugen das Fenster der Beifahrerseite ein, dort befand sich ein Rucksack im Auto. Wer hat etwas gesehen?

Graffitisprüher gesucht

Montagabend um 20 Uhr besprühten vier Jugendliche die Wände eines Parkhauses am Stadtbahnhof mit Graffiti. Auch das Bahnhofsgebäude und die dortigen Fahrradboxen, sowie ein Schild waren betroffen. Sie wurden durch eine Kamera aufgenommen. Daher sucht die Polizei nun nach vier jungen Männern mit südländischem Erscheinungsbild. Alle Personen werden als schlank beschrieben und trugen dunkle Haare. Person 1 trug weiße Schuhe, schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Person 2 trug schwarze Hose und Schuhe, sowie eine schwarze Jacke mit weißer Schrift. Person 3 trug schwarze Hose und Schuhe, sowie eine schwarze Winterjacke. Person 4 trug weiße Schuhe, helle Jeans sowie eine blaue Winterjacke. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell