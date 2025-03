Menden (ots) - Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen zwischen 1 und 3 Uhr in eine Spielhalle am Elsternweg eingebrochen. Mit einem Gullideckel wurde die Tür eingeschlagen. Im Anschluss brachen die Täter acht Spielautomaten und die Ladenkasse auf. Es gab weitere Beschädigungen in dem Lokal. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren und setzte den Gullideckel wieder ein. Es entstand ein sehr hoher Schaden. (cris) Rückfragen ...

