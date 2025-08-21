POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzte E-Scooter Fahrerin

Speyer (ots) - Am Mittwoch, den 20.08.2025, gegen 16 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet wie dieser im Bereich der Großen Pfaffengasse 1 sein unerigiertes Glied entblößte und durch die Luft schwang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Mannes standen zwei Jungen im ungefähren Alter von 10 Jahren. Diese schaute der Beschuldigte bei seiner Tat an. Die Jungen ...

