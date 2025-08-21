POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzte E-Scooter Fahrerin
Schifferstadt (ots)
Am Mittwochnachmittag (20.08.2025) gegen 15:35 Uhr kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Scooter Fahrerin. In der Vogelsgartenstraße fuhr eine 16-jährige in einer Rechtskurve mit ihrem E-Scooter zu weit links und stieß mit einer 61-jährigen entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto der 61-Jährigen entstand Sachschaden.
