Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Überwachung Einhaltung VZ 239

Speyer (ots)

Im Bereich der Baustelle Franz-Kirrmeier-Straße ist Verkehrszeichen 239 "Gehweg" angebracht. Dieses weißt darauf hin, dass der gekennzeichnete Weg ausschließlich für Fußgänger vorgesehen ist und andere Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Fahrradfahrer, diesen nicht befahren dürfen. Am gestrigen Mittwoch wurde besagter Bereich in der Franz-Kirrmeier-Straße gegen 17:00 Uhr für die Dauer von ca. 30 Minuten überwacht. Die Kontrollen wurden offen durchgeführt. Etliche Fahrradfahrer stiegen ab und schoben ihr Fahrzeug über die Strecke, in welcher Verkehrszeichen 239 seine Gültigkeit hat. Dennoch wurden auch 18 Verstöße geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

