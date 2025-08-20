PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Versuchter Einbruchdiebstahl Kleintierzuchtverein - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom 17.08.2025 gegen 18:00 Uhr und 19.08.2025 gegen 08:00 Uhr gelang es bisher unbekannten Tätern zwei Türen des Kleintierzuchtvereins aufzuhebeln. Diese Türen führten jedoch lediglich in rückwärtige Bereiche des Vereinshauses, aus welchen keine Gegenstände entwendet wurden. An weiteren Türen am vorderen Teil des Vereinshauses konnten Hebelmarken festgestellt werden, jedoch ist es dem/den unbekannten Täter/n nicht gelungen ins Objektinnere zu gelangen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleintierzuchtvereins in Bobenheim-Roxheim gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3204 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Ludwigshafen
