Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzter E-Scooter Fahrer

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:50 Uhr kollidierte ein 88-jähriger Autofahrer mit einem 59-jährigen entgegenkommenden E-Scooterfahrer an der Einmündung Rheingönnheimer Straße/Speyerer Straße in Mutterstadt. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Bein und der Hand. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

