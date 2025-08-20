POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzter E-Scooter Fahrer
Mutterstadt (ots)
Am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:50 Uhr kollidierte ein 88-jähriger Autofahrer mit einem 59-jährigen entgegenkommenden E-Scooterfahrer an der Einmündung Rheingönnheimer Straße/Speyerer Straße in Mutterstadt. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Bein und der Hand. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.
