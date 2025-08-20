Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - leicht verletzte Radfahrerin

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagvormittag (19.08.2025) gegen 10:45 Uhr kam es in Böhl-Iggelheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. An der Kreuzung Buschgasse/Drosselstraße übersah eine 69-jährige Radfahrerin eine 43-jährige Autofahrerin, die - vorfahrtsberechtigt - von rechts kam. Durch die Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht; sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden.

