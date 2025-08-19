Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (17.08.25) auf Montag (18.08.25) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Ergotherapiepraxis in der Bahnhofstraße einzubrechen. In die Praxis selbst gelangten diese nicht. Es entstand Sachschaden an der Tür. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

