Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Lübeck

Samstagmittag (12.04.2025) versammelten sich nach vorheriger Anzeige bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck vor dem Parkplatz des Flughafens Lübeck Blankensee mehrere Personen, um ihre Meinung bezüglich des Eigners des Flughafens kundzutun. Polizei und Versammlungsbehörde begleiteten das Versammlungsgeschehen. Es kam zu keinen größeren besonderen Vorkommnissen.

Nach einer Auftaktkundgebung im Bereich des Parkplatzes am Lübecker Flughafen Blankensee bewegten sich die in der Spitze circa 80 Teilnehmenden ab 13 Uhr zu Fuß in einem Aufzug über die Blankenseer Straße in Richtung Groß Grönau. Dort setzten sie ihren Weg nicht wie geplant über die Hauptstraße nach Groß Grönau fort, sondern verkürzten in Absprache mit der Versammlungsbehörde ihre Route, sodass sie bereits gegen 14.15 Uhr zu einer Abschlusskundgebung im Polarisweg in Lübeck zusammen kamen.

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg begleiteten das Versammlungsgeschehen. Gegen einen Teilnehmer der Versammlung leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil dieser im Bereich der Blankenseer Straße einen sogenannten Rauchtopf zündete.

Während des Aufzuges kam es entlang der Route im Bereich der Blankenseer Straße, St. Hubertus sowie des Polarisweges punktuell zu Verkehrsbehinderungen. Um 14.30 Uhr löste sich die Versammlung auf.

