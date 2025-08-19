PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Person leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025) gegen 08:30 Uhr kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer: An der Kreuzung Mutterstadter Straße - Johann-Sebastian-Bach Straße - Kalmitstraße übersah ein 68-jähriger Motorradfahrer einen 70-jährigen Autofahrer, der - vorfahrtsberechtigt - von rechts kam. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich am rechten Bein; er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

  19.08.2025 – 08:46

    POL-PDLU: Schulwegkontrollen im Dienstgebiet

    Speyer / Otterstadt (ots) - Am Montag, den 18.08.2025, wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer im Zeitraum von 07:30 - 08:15 Uhr anlässlich des Schulbeginns zeitgleich drei Schulwegkontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Die Kontrollen wurden an der Grundschule in Otterstadt, am Doppelgymnasium in der Otto-Mayer-Straße in Speyer und an der Grundschule im Vogelgesang durchgeführt. Durch die Beamten ...

    mehr
  18.08.2025 – 12:11

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

    Speyer (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 18:37 Uhr befuhr eine 32-jährige mit ihrem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße und musste an der Lichtzeichenanlage der Einmündung Wormser Landstraße / Auestraße aufgrund des Rotlichts anhalten. Ein 26-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann, fuhr mit seinem PKW Mercedes-Benz CLA hinter der 32-jährigen. Nachdem beide PKW an der ...

    mehr
  18.08.2025 – 12:11

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

    Speyer (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 14:47 Uhr wollte eine 62-jährige mit ihrem PKW Opel Astra von einem Parkplatz einer Eisdiele auf die Franz-Kirrmeier-Straße einfahren. Ein 64-jähriger befuhr mit seinem Pedelec ordnungsgemäß den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße. Die Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren den bevorrechtigten Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 64-jährige zu ...

    mehr
