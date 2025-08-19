Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Person leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025) gegen 08:30 Uhr kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer: An der Kreuzung Mutterstadter Straße - Johann-Sebastian-Bach Straße - Kalmitstraße übersah ein 68-jähriger Motorradfahrer einen 70-jährigen Autofahrer, der - vorfahrtsberechtigt - von rechts kam. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich am rechten Bein; er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500EUR.

