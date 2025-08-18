Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 18:37 Uhr befuhr eine 32-jährige mit ihrem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße und musste an der Lichtzeichenanlage der Einmündung Wormser Landstraße / Auestraße aufgrund des Rotlichts anhalten. Ein 26-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann, fuhr mit seinem PKW Mercedes-Benz CLA hinter der 32-jährigen. Nachdem beide PKW an der Lichtzeichenanlage standen, nahm der 26-jährige fälschlicherweise an, dass die Lichtzeichenanlage grün wäre und fuhr los. Der 26-jährige fuhr dem stehenden PKW der 32-jährigen auf und es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 26-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Fahrer des Mercedes-Benz räumte ein am Vorabend einen Joint geraucht und vor zwei Tagen Kokain konsumiert zu haben. Dem 26-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

