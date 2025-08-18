PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 18:37 Uhr befuhr eine 32-jährige mit ihrem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße und musste an der Lichtzeichenanlage der Einmündung Wormser Landstraße / Auestraße aufgrund des Rotlichts anhalten. Ein 26-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann, fuhr mit seinem PKW Mercedes-Benz CLA hinter der 32-jährigen. Nachdem beide PKW an der Lichtzeichenanlage standen, nahm der 26-jährige fälschlicherweise an, dass die Lichtzeichenanlage grün wäre und fuhr los. Der 26-jährige fuhr dem stehenden PKW der 32-jährigen auf und es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 26-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Fahrer des Mercedes-Benz räumte ein am Vorabend einen Joint geraucht und vor zwei Tagen Kokain konsumiert zu haben. Dem 26-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:11

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

    Speyer (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 14:47 Uhr wollte eine 62-jährige mit ihrem PKW Opel Astra von einem Parkplatz einer Eisdiele auf die Franz-Kirrmeier-Straße einfahren. Ein 64-jähriger befuhr mit seinem Pedelec ordnungsgemäß den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße. Die Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren den bevorrechtigten Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 64-jährige zu ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:59

    POL-PDLU: Tödlicher Verkehrsunfall B9 zwischen Schwegenheim und Römerberg

    Römerberg (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 23:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 64-Jährige aus Oberderdingen mit ihrem Fahrzeug die B9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei fuhr sie jedoch auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim in entgegengesetzter ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 08:45

    POL-PDLU: Beregnungsmaschine bei Altrip außer Kontrolle

    Altrip (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 17.08.2025, gegen 04:40 Uhr, stellte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt eine offensichtlich außer Kontrolle geratene Beregnungsmaschine auf einem Feld neben der K13 zwischen Altrip und dem Campinggebiet "Auf der Au" fest, die offensichtlich auf Grund falscher Einstellung einen starken Wasserstrahl in die Baumkronen am Fahrbahnrand und quer über die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren