Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tödlicher Verkehrsunfall B9 zwischen Schwegenheim und Römerberg

Römerberg (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 23:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 64-Jährige aus Oberderdingen mit ihrem Fahrzeug die B9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei fuhr sie jedoch auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Zwischen Schwegenheim und Römerberg kam es daraufhin zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 24-jährigen aus Speyer. Beide PKW gerieten in Brand. Die 64-jährige Unfallverursacherin verstarb an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer, sowie eine 21-jährige Mitfahrerin verstarben ebenfalls. Eine weitere 20-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 05:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Speyer und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

