Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2x Einbruch in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.08.2025 (Freitag-Samstag) kam es zu zwei Einbrüchen in Schifferstadt:

In der Lillengasse wurde aus einem Blumengeschäft ein (kleiner) Tresor gestohlen, wobei bislang nicht geklärt ist, wie genau die unbekannte Täterschaft ins Geschäft gelangt ist. Schadenshöhe im niedrigen vierstelligen EUR-Bereich.

In der Rehbachstraße brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes ein, beschädigten zudem im Innern etliche Türen und verunreinigten die Räumlichkeiten stark, sodass nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 12.000EUR entstanden ist, wobei wahrscheinlich gar keine Wertgegenstände entwendet worden sind.

