Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Altrip

Altrip (ots)

Am Freitagvormittag (15.08.2025, 10:00 Uhr) kam es in Altrip zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer: An der Kreuzung Ludwigstraße - Moltkestraße - Ludwigsplatz übersah ein 56-jähriger Autofahrer einen 66-jährigen Motorradfahrer, der - vorfahrtsberechtigt - von rechts kam. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich am rechten Bein; er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad ist nach dem Sturz außerdem gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw gerutscht und hat diese ebenfalls beschädigt. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4500EUR.

