PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Altrip

Altrip (ots)

Am Freitagvormittag (15.08.2025, 10:00 Uhr) kam es in Altrip zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer: An der Kreuzung Ludwigstraße - Moltkestraße - Ludwigsplatz übersah ein 56-jähriger Autofahrer einen 66-jährigen Motorradfahrer, der - vorfahrtsberechtigt - von rechts kam. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich am rechten Bein; er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad ist nach dem Sturz außerdem gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw gerutscht und hat diese ebenfalls beschädigt. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 12:14

    POL-PDLU: Kreisverkehr enttarnt alkoholisierte Fahrerin

    Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 16.08.2025, gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge hiesiger Dienststelle, dass soeben ein PKW in der Schifferstadter Straße in Speyer über den dortigen Kreisverkehr gefahren sei. Der Zeuge konnte den PKW umfassend beschreiben. Alarmierte Polizeibeamte konnten auf dem Kreisverkehr Spuren eines Verkehrsunfalles feststellen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:06

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

    Frankenthal (ots) - Am 16.08.2025, wird die Polizeiinspektion Frankenthal um 6:08 Uhr über einen verletzt, im Straßengraben liegenden Fahrradfahrer, auf der L523 in Höhe der Motocross Strecke in Kenntnis gesetzt, nachdem dieser durch einen Verkehrsteilnehmer dort aufgefunden wurde. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wird angenommen, dass der Rennradfahrer die L523 von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal befahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren