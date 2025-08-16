PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

POL-PDLU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss
Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 15. Auf den 16.8. wird hiesige Dienststelle durch einen Zeugen darüber informiert, dass zwei offenbar stark betrunkene Fahrradfahrer, in der Flomersheimerstraße unterwegs seien. Diese wären bereits zusammengestoßen und vom Fahrrad gefallen. Die beiden Freunde konnten vor Ort durch die Streife wie beschrieben angetroffen werden. Bei diesen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille und 1,56 Promille festgestellt und im Anschluss auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

