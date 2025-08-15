Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung der Überwachung der Gurtpflicht sowie des Handyverbotes der Autofahrer durch. Bei Kontrollen in der Speyerer Straße im Bereich des Südbahnhofes in Schifferstadt mussten vier Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert und verwarnt werden. Ebenso stellten die Einsatzkräfte vier Fahrer ohne angelegten Gurt im Bereich des Mitfahrerparkplatzes in Hochdorf-Assenheim fest. Diese wurden ebenfalls verwarnt. Darüber hinaus wurden insgesamt fünf Mängelberichte aufgrund von Fahrzeugmängeln sowie nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt.

