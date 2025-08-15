Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots)

Am 14.08.2025 gegen 12:30 Uhr befuhren sowohl eine 67-jährige Fahrradfahrerin aus Speyer, als auch ein 43-jähriger LKW-Fahrer die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. Die Fahrradfahrerin nutze hierzu den baulich getrennten Fahrradweg. Beide mussten sie an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Brunckstraße anhalten. Nachdem die Ampel grün zeigte setzten beide ihre Fahrt fort. Der LKW-Fahrer bog allerdings nach rechts in die Brunckstraße ein und übersah hierbei die Radfahrerin. Der LKW touchierte mit dem linken Vorderreifen der Vorderachse den hinteren Reifen des Fahrrades. Die Fahrerin kam hierdurch zu Fall und wurde ca. 1 Meter mitgeschleift. Dann überrollt der LKW die unteren Extremitäten der Fahrradfahrerin, so dass sich diese multiple Brüche zuzieht und in die BG Unfallklinik verbracht werden muss. Hinweise, welche für eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit des LKW-Fahrers sprechen, ergaben sich nicht.

