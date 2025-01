Polizei Dortmund

POL-DO: Warnung der Polizei: Haustürbetrüger in Sachen Glasfaserkabel im Raum Dortmund unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0020

Die Polizei warnt dringend vor Haustürbetrügern, die derzeit (07.01.2025) in verschiedenen Dortmunder Stadtteilen unterwegs sind und sich als Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen ausgeben.

Gestern wurden mehrere Fälle von sogenannten falschen Mitarbeitern verschiedener Dortmunder Telekommunikationsunternehmen (Bereich Stadtteil Dortmund Mitte und südliche Gartenstadt) bekannt. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei über verdächtige Personen.

Dabei ging es vornehmlich um die Beratung/Verlegung von Glasfaserkabeln. Die Personen sollen Werbeprospekte einzelner Firmen und Ausweise bei sich gehabt haben und gaben sich unter anderem als Mitarbeiter der Deutschen Telekom aus. Das Auftreten der Personen sei aufdringlich und aggressiv gewesen. Nach derzeitigem Stand waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich.

Oftmals wollen sich diese Personen unter einem Vorwand Zutritt zu Häusern und Wohnungen verschaffen, um dort unbemerkt Eigentum zu entwenden. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter bekannter Unternehmen oder Organisationen aus, zum Beispiel von Energieversorgern, Telekommunikationsunternehmen oder Hilfsorganisationen.

Es kann sich auch um sogenannte Drückerkolonnen handeln, die außerhalb der gesetzlichen Regelungen Haustürgeschäfte vollziehen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei dringend: Vorsicht bei ,,Haustürgeschäften". Seien Sie daher immer misstrauisch, wenn Fremde an der Tür stehen - egal in welchem Anliegen! Es ist Ihr gutes Recht, Fremde nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn sie sich nicht angemeldet haben oder von Ihnen eingeladen wurden (ein ungebetener Handwerker, jemand der um Hilfe bittet und dafür unbedingt in Ihre Wohnung will, oder ein Vertreter einer Behörde, mit dem Sie nicht gerechnet haben).

Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie die Person nicht in Ihre Wohnung! Fragen Sie im Zweifelsfall Nachbarn oder rufen Sie direkt die Polizei unter 110 an.

Wichtig: Besucher immer vorher durch den Türspion oder das Fenster anschauen. Installieren Sie möglichst ein Kastenschloss mit Sperrbügel. So können Sie die Tür einen Spalt öffnen, um sich mit dem Besucher zu unterhalten, ohne ihn hereinzulassen. Wenn ein Besucher ein ernsthaftes Anliegen hat, wird er Ihnen seine Kontaktdaten geben, damit Sie telefonisch einen Termin mit der Firma, der Behörde o.ä. vereinbaren können.

Rufen Sie bei der Firma an, die einen angeblichen Mitarbeiter schickt. In der Regel werden solche Hausbesuche von den Firmen schriftlich angekündigt. Sie informieren auch auf ihren Internetseiten über die Betrugsmaschen.

Informieren Sie ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis über diese Betrugsmaschen, tauschen Sie Kontaktdaten aus. So können sich diese Personen im Zweifelsfall auch an Sie wenden.

Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - unabhängig davon, ob ein Betrug vorliegt oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger geben nicht auf. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

