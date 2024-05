Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Abgeordnetenbüro - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Abgeordnetenbüro in Nordhausen am Markt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter hatten versucht, die Eingangstür des Regionalbüros gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch, sodass sie nicht in das Gebäude gelangten. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 9.20 Uhr.

Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt? Wer kann Angaben zur Tat oder Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0120008

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell