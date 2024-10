POL-NMS: 241002-2-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Neumünster gesucht

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 01.10.2024 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei Aldi in der Straße Erdbeerfeld in Altenholz, ein Täter war anschließend flüchtig. Der Täter hatte bei Aldi diverse Schachteln Zigaretten gestohlen und hatte diese in einen mitgeführten Jutebeutel gesteckt. Als er dann über die Schranke an der ...

