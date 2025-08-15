Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am 14.08.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es auf dem Fahrradweg in der Hans-Kopp-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen Fahrradfahrerin und einem 43-jährigen Fußgänger, welcher sein Fahrrad schob. Als der 43-jährige Fußgänger mit seinem Fahrrad auf den Fahrradweg einbiegen wollte, übersah er die auf dem Fahrradweg fahrende 79-jährige und erschreckte diese, sodass es zum Sturz kam. Die Fahrradfahrerin wurde hierdurch leicht am Kopf verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

