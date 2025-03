LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagmorgen bis Dienstagnachmittag den hinteren Kotflügel sowie die vordere und hintere Tür der Beifahrerseite eines in der Erich-Weinert-Straße in Suhl geparkten roten Autos. Am VW entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Derzeit wird ermittelt, ob es sich um eine Unfallflucht oder eine Sachbeschädigung handelt. Die Polizei sucht ...

mehr