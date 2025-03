Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit vier Fahrzeugen

Suhl (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin wollte Dienstagnachmittag nach links auf einen Parkplatz in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl abbiegen und stoppte deshalb verkehrsbedingt ihr Fahrzeug. Eine dahinter fahrende Autofahrerin erkannte die Situation rechtzeitig und bremste. Die dritte Fahrerin in der Reihe, eine 20-Jährige, bemerkte den Bremsvorgang zu spät, bremste stark und wich nach links auf die Gegenfahrspur aus. Dabei stieß sie gegen das Heck der Vorausfahrenden und prallte im Anschluss mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Alle Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Außer am Auto der 45-Jährigen, das unbeschädigt blieb, entstand an allen anderen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Seat der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

