POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raubüberfall auf Juweliergeschäft - Täter flüchtig - Folgemeldung

Eisingen (ots) - Am Montagabend hat ein 71-Jähriger in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht. Gegen 17:30 Uhr fuhr der Fahrer im Waldpark, als er mit einem parkenden Pkw zusammenstieß. In der Folge wurde dieses Fahrzeug auf ein drittes Auto aufgeschoben. Während einer anschließenden Kontrolle des Verursachers wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest ...

