Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechts vor links

Eisfeld (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagabend auf der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld. An der Kreuzung mit der Straße "Seerasen" missachtete er die Vorfahrt des von recht kommenden vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

