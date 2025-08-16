Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kreisverkehr enttarnt alkoholisierte Fahrerin

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 16.08.2025, gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge hiesiger Dienststelle, dass soeben ein PKW in der Schifferstadter Straße in Speyer über den dortigen Kreisverkehr gefahren sei. Der Zeuge konnte den PKW umfassend beschreiben. Alarmierte Polizeibeamte konnten auf dem Kreisverkehr Spuren eines Verkehrsunfalles feststellen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte in Schifferstadt einen auf die Beschreibung des Zeugen passenden PKW feststellen. Darüber hinaus wies der PKW auch noch zu den am Kreisverkehr festgestellten passende Beschädigungen auf. Die Fahrerin hatte wohl guten Grund für ihr Fahrmanöver: Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,62 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

