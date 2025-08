POL-PDNW: Hettenleidelheim - Cannabis-Indooranlage

Obrigheim (Pfalz) (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag den 04.08.2025 auf Dienstag den 05.08.2025 hinterließ unbekannte Person am Sportplatz in Obrigheim Graffitis, unter anderem an der Fassade des dortigen Vereinshauses. Teilweise konnten die Schmierereien entfernt werden. Der Sachschaden beläuft sich aber letztlich auf 100 Euro. Es wird gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße ...

