POL-PDLU: Beinahe kein Unfall unter Alkoholeinfluss in Schifferstadt
Schifferstadt (ots)
Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wollte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Skoda Yeti aufgrund auffälliger Fahrweise in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bevor es jedoch dazu kam, kollidierte die 55-jährige Pkw-Fahrerin mit einer Verkehrsinsel. Aus der Verkehrskontrolle wurde sodann eine Verkehrsunfallaufnahme, im Rahmen derer bei der Skoda-Fahrerin ein Atemalkoholgehalt von 1,74 Promille festgestellt wurde - die vermeintliche Ursache sowohl für die auffällige Fahrweise als auch das Überfahren der Verkehrsinsel. Außer einer Geldstrafe droht der Fahrerin auch der Entzug der Fahrerlaubnis.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell