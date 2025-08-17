Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beinahe kein Unfall unter Alkoholeinfluss in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wollte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Skoda Yeti aufgrund auffälliger Fahrweise in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bevor es jedoch dazu kam, kollidierte die 55-jährige Pkw-Fahrerin mit einer Verkehrsinsel. Aus der Verkehrskontrolle wurde sodann eine Verkehrsunfallaufnahme, im Rahmen derer bei der Skoda-Fahrerin ein Atemalkoholgehalt von 1,74 Promille festgestellt wurde - die vermeintliche Ursache sowohl für die auffällige Fahrweise als auch das Überfahren der Verkehrsinsel. Außer einer Geldstrafe droht der Fahrerin auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

