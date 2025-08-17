Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Gartengrundstück in Altrip

Altrip (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag (14.-15.08.2025) überstieg eine unbekannte Täterschaft den Zaun eines Gartengrundstücks "In den Anlagen" und entwendete eine Wasserpumpe und zwei Stromaggregate im Gesamtwert von ca. 3000EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, der Täterschaft oder zum Diebesgut geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell