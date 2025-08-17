PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Abgelenkt gegen Baum gefahren

Altrip (ots)

Am frühen Samstagabend (16.08.2025, 19:00 Uhr) endete die Autofahrt einer 33-Jährigen an einem Baum neben der K13, ungefähr in Höhe des Rheinauenhofes. Wahrscheinlich wegen der Nutzung ihres Handys ist die junge Frau ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dortigen Baum geprallt. Während ihr VW Polo einen Totalschaden erlitt, wurde die Fahrerin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

