POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 14:47 Uhr wollte eine 62-jährige mit ihrem PKW Opel Astra von einem Parkplatz einer Eisdiele auf die Franz-Kirrmeier-Straße einfahren. Ein 64-jähriger befuhr mit seinem Pedelec ordnungsgemäß den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße. Die Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren den bevorrechtigten Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 64-jährige zu Boden fiel. Der Pedelecfahrer klagte über Schmerzen am rechten Arm. Gegen die 62-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
