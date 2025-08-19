Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrollen im Dienstgebiet

Speyer / Otterstadt (ots)

Am Montag, den 18.08.2025, wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer im Zeitraum von 07:30 - 08:15 Uhr anlässlich des Schulbeginns zeitgleich drei Schulwegkontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Die Kontrollen wurden an der Grundschule in Otterstadt, am Doppelgymnasium in der Otto-Mayer-Straße in Speyer und an der Grundschule im Vogelgesang durchgeführt. Durch die Beamten wurden zwei Verstöße festgestellt und geahndet. Im ersten Fall fuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin ihre drei Kinder ohne jegliche Sicherung zur Grundschule. An der Grundschule im Vogelgesang wurde ein Parkverstoß aufgrund eines Falschparkers geahndet.

In Zusammenhang mit Schulwegen empfiehlt die Polizei:

Fahren Sie bitte nicht direkt vor die Schule. - Der zusätzliche Verkehr vor der Schule gefährdet Kinder, die zu Fuß kommen. - Bitte nehmen Sie Rücksicht auf alle Kinder!

Nutzen Sie, wenn vorhanden, die Hol- und Bringzonen Ihrer Schule. - Dort können Sie Ihr Kind gefahrlos aus dem Auto ein- und aussteigen lassen. - Falls keine Hol- und Bringzone vorhanden ist, lassen Sie Ihr Kind in einigem Abstand zur Schule an einer Stelle aus dem Fahrzeug, von der Sie wissen, dass von dort aus die Schule sicher zu erreichen ist.

Grundsätzlich gilt:

- Lassen Sie Ihr Kind immer zum Bürgersteig, niemals zur Fahrbahn aus dem Auto steigen. - Schnallen Sie sich und Ihr Kind immer an, auch wenn die Fahrt nur kurz ist! - Es verunfallen mehr Kinder im Auto als zu Fuß. - Halten Sie sich in der Nähe von Schulen und Kindergärten immer bremsbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell