Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Flaschenwurf gegen Rettungswagen

Dinslaken (ots)

Am Sonntagabend befuhr gegen 23:05 Uhr ein Rettungswagen der Feuerwehr Duisburg die Dr.-Otto-Seidel-Straße in Dinslaken in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße. Kurz vor Erreichen dieser Einmündung passierte der Rettungswagen einen Fußgänger, welcher eine Glasflasche in der Hand hielt.

Die Rettungswagenbesatzung vernahm während der Vorbeifahrt ein knallendes Geräusch aus dem hinteren Bereich des Rettungswagens, weswegen der Fahrer das Fahrzeug zum Stillstand brachte. Es konnte festgestellt werden, dass der Rettungswagen mit einer Glasflasche beworfen worden war. Der Rettungswagen wurde nicht beschädigt und es wurde niemand verletzt.

Der Passant wurde noch bis zur Kreuzstraße durch die Rettungswagenbesatzung verfolgt, bevor er aus den Augen verloren wurde. Hier trug er keine Glasflasche mehr mit sich.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Augenscheinlich männlich, bekleidet mit schwarzer Baseballkappe, blauer Oberbekleidung, hellbrauner Hose und hellen Sneakern.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Aufenthalt des Fußgängers machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Rufnummer 02064-622-0.

Rettungskräfte leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit unserer Gesellschaft. Angriffe oder Bedrohungen werden nicht toleriert und stellen Straftaten dar, welche mit Nachdruck verfolgt werden. Derartige Übergriffe können im Ernstfall Menschenleben gefährden. Die Polizei appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit von Rettungsdiensten zu unterstützen und ihnen mit der nötigen Achtung zu begegnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell