Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Schlägerei in Polizeigewahrsam

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Montagabend gegen 20:40 Uhr kam es bei einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei den Personen im Alter von 36 Jahren sowie 43 Jahren handelte es sich offensichtlich um Mitarbeiter des Betriebes. Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden 36-jährigen Tatverdächtigen Streit mit dem 43-jährigen angefangen und haben diesen schließlich körperlich angegangen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens der beiden Tatverdächtigen wurden diese in Gewahrsam bei der Polizeiinspektion Schifferstadt genommen. In Folge der Auseinandersetzung erlitten sowohl einer der Tatverdächtigten als auch der 43-jährige Geschädigte leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell