Polizeidirektion Ludwigshafen
POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Römerberg (ots)

Am Dienstag, den 19.08.2025, gegen 18:21 Uhr befuhr eine 60-jährige mit ihrem PKW die Sandstraße in Richtung der Mechtersheimer Straße und wollte nach links in die Friedensstraße einbiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin die entgegenkommende Fahrradfahrerin, welche bevorrechtigt die Sandstraße in Richtung der Robert-Koch-Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich Sandstraße/Friedensstraße kam es zum Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden. Die 70-jährige Geschädigte klagte im Anschluss über Kopfschmerzen und Schwindel. Gegen die 60-jährige Fahrzeugführerin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

