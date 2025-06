Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.06. - Georgsmarienhütte: Brand in Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Dorfstraße. Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6060175 .

Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Nähe des Brandortes gegen 23:00 Uhr ein Feuerwerk bzw. Böller gezündet worden sind. Ob dieser Umstand im direkten Zusammenhang mit dem Brand der Lagerhalle in Verbindung steht, ist derzeitig unklar.

Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise, unter anderem auch zu dem Feuerwerk, geben können. Diese melden sich bitte unter 05401/83160.

