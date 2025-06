Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Nachtrag zur Pressemitteilung - Einsatz in der Windhorststraße

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 12:15 Uhr zu einer tödlichen Schussabgabe vor einem Wohnhaus in der Windhorststraße. Nach jetzigem Ermittlungsstand erschoss ein 41-jähriger Osnabrücker zunächst seine Ex-Partnerin und schoss sodann auf sich selbst. Für das 43-jährige Opfer, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, kam jede Hilfe zu spät. Die Frau erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde der Täter anschließend in eine Klink gebracht, wo man ihn wenig später für hirntod erklärte. Die Tatwaffe wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt. Die Frau und der Mann hinterlassen drei Kinder.

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell