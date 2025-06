Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Drei kleinere Waldbrände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Waldgebiet bei Glandorf zu zwei kleineren Bränden. Gegen 14:15 Uhr wurde abseits eines Forstwegs unweit des Brockwegs ein Feuer entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor er sich ausbreiten konnte. Etwa 30 Minuten später kam es zu einem weiteren Kleinbrand abseits des Forstweges Hemelinger Weg/Auf dem Kampe. Auch hier war die Feuerwehr schnell im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern. Am heutige Tage wurde ein dritter Kleinbrand gegen 11:30 Uhr in einem Wald unweit zur Straße Im Wulwerdiek bemerkt. Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften auch hier den Brand schnell zu beseitigen.

Die Polizei nahm in allen Fällen Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell