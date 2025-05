Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Person mutmaßlich im Gewässer eines Steinbruchs vermisst

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Nachmittag des 30. April 2025, um 16:35 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle eine mutmaßlich vermisste Person im Gewässer des stillgelegten Laubacher Steinbruchs an der Talstraße in Mettmann.

Aufgrund dieser Meldung entsendete die Feuerwehrleitstelle umgehend einen ehrenamtlichen Löschzug, die hauptamtliche Wache einen Rettungswagen sowie einen Notarzt zur Alarmadresse. Zudem wurde automatisch ein bei der Feuerwehr Mettmann stationiertes geländegängiges Fahrzeug, inklusive einem Mehrzweckboot alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese durch den Eigentümer des Geländes in Empfang genommen und eingewiesen. Da der Zugangspunkt zu dem Gewässer des Steinbruchs nur durch sehr unwegsames und steiles Gelände zu erreichen war, mussten die Einsatzkräfte unter Beachtung der Eigensicherung fußläufig vorgehen.

Am Ufer des Gewässers wurden durch den Meldenden mehrere Kleidungsstücke sowie Schuhe gefunden. Diese deuteten darauf hin, dass sich Personen dort aufgehalten haben mussten.

Um eine effektive Suche der vermutlich vermissten Personen sicherzustellen, wurden umgehend zwei Drohnen, eine Tauchergruppe sowie das DLRG mit weiteren Rettungsbooten nachgefordert.

Nach dem Eintreffen wurden die hinzugezogenen Einheiten durch den Einsatzleiter der Feuerwehr Mettmann in die Lage eingewiesen und führten unmittelbar die Suche wassersseitig mit einem Rettungsboot sowie aus der Luft mithilfe der beiden Drohnen durch. Nach kurzer Zeit konnte auf der gegenüberliegenden Gewässerseite eine aufgeblasene Luftmatratze gefunden werden.

Trotz intensiver Suche wurde schlussendlich keine Person im oder am Gewässer aufgefunden. Nach mehreren Kontrollflügen der beiden eingesetzten Drohnen und einer vollständigen Absuche der Gewässeroberfläche sowie der Ufer wurde die Suche eingestellt und die Maßnahmen zurückgenommen.

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Mettmann, die Drohneneinheit der Feuerwehr Erkrath und der Feuerwehr Velbert, die Tauchergruppe der Feuerwehr Hilden sowie das DLRG der Städte Erkrath, Mettmann und Monheim am Rhein im Einsatz. Zudem unterstützte die Polizei Mettmann die Maßnahmen.

Nach ca. 3 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell