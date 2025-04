Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger angefahren und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

Ein 40-jähriger Mann lief Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr auf dem Gehweg der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis in Richtung Meininger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war, von der Straße ab und stieß gegen den Fußgänger. Der Mann stürzte und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne Anzuhalten. Es werden dringend Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Pkw oder dem Unfallverursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0097668/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell