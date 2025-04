Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tatverdächtiger nach Bränden ermittelt

Raum Eisfeld (ots)

Im Zusammenhang mit mehreren Brandfällen unter anderem im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen führten umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg in Zusammenarbeit mit der Polizei in Thüringen und der zivilen Einsatzgruppe der Zentralen Einsatzdienste Coburg zur Ermittlung eines 69-jährigen Tatverdächtigen. Siehe Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg: https://www.polizei.bayern.de/aktu elles/pressemitteilungen/083581/index.html. Der Mann steht im Verdacht für vier Vegetationsbrände im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen verantwortlich zu sein - genauer für zwei Brände im Bereich zwischen Heid und Katzberg (am 09.03.2025 und 17.03.2025) und zwei im Bereich Eisfeld (am 21.03.2025 und 07.04.2025). Die Ermittlungen dauern an.

