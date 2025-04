POL-VER: +Kind bei Unfall leicht verletzt++Auffahrunfall im Berufsverkehr++Mit Baum kollidiert+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kind bei Unfall leicht verletzt+ Verden. An der Kreuzung der Georgstraße zur Cluvenhalstraße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Der 78-jährige Fahrer war mit seinem Citroën auf der Georgstraße in Richtung Obere Straße unterwegs. Nach ersten Informationen fuhr der Junge ohne anzuhalten über die Kreuzung und der 78-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

+Auffahrunfall im Berufsverkehr+ Verden. Im Feierabendverkehr am Montagnachmittag fuhr ein 19 Jahre alter Fahrer eines Opel auf den Audi einer 26 Jahre alten Fahrerin auf. Er bemerkte zu spät, dass sie verkehrsbedingt in Höhe der Einmündung Hohe Leuchte abbremste. Durch den Zusammenstoß wurde die 26-Jährige leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mit Baum kollidiert+ Worpswede. Auf der Osterholzer Straße kam am Montagabend, gegen 18.50 Uhr, eine 75-jährige Fahrerin eines Opel aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum stieß der Opel frontal mit einem Baum zusammen. Die 75-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 85-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

